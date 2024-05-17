2024-05-17 13:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم الجمعة المصادف 17 ايار انخفاضا في أسعار بعض الخضروات والفواكه باميا عراقية سعر الكيلو 4000 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينارطماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 ديناربصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان عراقي...

The post انخفاض ملحوظ في أسعار الفواكه والخضروات في الناصرية، تعرف على التفاصيل appeared first on شبكة اخبار الناصرية.