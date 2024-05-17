2024-05-17 14:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، تسلم 100 ألف طن من الحنطة يومياً، فيما أشارت الى تصدر محافظة واسط المحافظات في التسويق. وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب بالوزارة حيدر الكرعاوي، في تصريح تابعته الاقتصاد نيوز إن الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة أعلنت عن تسلم 100 الف طن من محصول الحنطة باليوم الواحد، حيث يعتبر هذا الرقم ضعف مرتين ونص عن الرقم سابقا الذي يتم استلامه باليوم، مبينا ان الوزارة استعانت بملاكات وزارة الزراعة وكذلك زيادة عدد موظفيها بسبب الكميات الكبيرة التي تصل من محصول الحنطة. وأضاف ان الوزارة استلمت لغاية الان كميات كبيرة من الحنطة من شهر نيسان ولغاية الان، مشيرا الى ان أكثر المحافظات المسوقة لمحصول الحنطة هي واسط بحوالي342 الف طن والديوانية بـ183 الف طن، وصلاح الدين من المتوقع ان تصل الى 900 الف طن.