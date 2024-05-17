بالفيديو.. انتشار أمني كبير في البصرة إثر هجوم "سرايا السلام" على مديرية الإجرام بشط العرب

2024-05-17 14:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -البصرة

انتشرت قوة من الجيش العراقي، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، في محافظة البصرة بعد تعرض مديرية الجرائم في قضاء شط العرب الى إعتداء من قبل مسلحي "سرايا السلام".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه «بغداد اليوم"، انتشار قطعات الجيش، فضلا عن وصول عناصر الفوج التكتيكي الى المحافظة بعد الهجوم الذي شنه المسلحين على مديرية الجرائم في قضاء شط العرب.

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بشن سرايا السلام هجوما مسلحا على مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ «بغداد اليوم"، ان "عناصر من سرايا السلام هاجمت بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق البصرة".

وأضاف ان "الهجوم جاء على خلفية القاء القبض على احد افراد السرايا بتهمة المتاجرة بالسلاح".

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