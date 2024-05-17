2024-05-17 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعرب رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، عن تعازيه في الذكرى العشرين لاستشهاد عزّ الدين سليم.وقال السوداني، في تدوينة له على منصة "X" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الذكرى العشرين لاستشهاد المعلّم والمجاهد عزّ الدين سليم، نستعيد أثر الأيادي البيضاء التي قدّمت الكثير لمشروع الدولة في العراق، وضحّت بالنفس والمال ليصل شعبنا إلى ما ننعم فيه من استقرار وأمن".وأضاف: "الرّحمة والذكر الطيب للشهيد (أبو ياسين) وكلّ شهداء الحركة الوطنية العراقية، والعار والخذلان للإرهاب وأعداء العراق".