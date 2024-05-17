2024-05-17 14:36:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-علي الخرسانافتتحت اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول بطولة تركيا المفتوحة بالكيك بوكسينغ بمشاركة اكثر من 70 دولة وأكثر من3737 لاعباً ولاعبة.وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسنغ أحمد رحيم رحمة لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن " العراق يشارك في هذا التجمع العالمي بوفد كبير يضم (10)أندية ومجموعة كبيرة من لاعبي المنتخب الوطني ".وأضاف أن " أبطال العراق سيشاركون في نزالات جميع أنظمة اللعبة ويتوقع أن يحصدون أكثر من ميدالية رغم مشاركة العديد من أبطال العالم وهو ما أكده أغلب المدربين بأنهم سيكونوا أهلاً للمسؤولية في هذه المنازلة العالمية الكبرى".من جهته قال المدرب حسين علوان أن " البطولة تعد من أقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد الدولي باللعبة وقد شاركنا بعدد جيد من اللاعبين كوننا أبطال العرب وآسيا ونتأمل بخطف الميداليات في هذا المحفل العالمي من حيث مشاركة أقوى منتخبات العالم بالكيك بوكسينغ".