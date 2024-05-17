اسطنبول.. العراق يبحث مع البنك الدولي إصلاح نظام التقاعد بالبلاد

2024-05-17 14:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحثت وزارة المالية، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، مع البنك الدولي موضوع إصلاح نظام التقاعد في العراق، فيما أكدت أنها خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتحسين فرص المستقبل للمواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "في إطار تقديم المساعدة الفنية لإصلاح نظام التقاعد في العراق، حضر وفد من هيئة التقاعد الوطنية برئاسة رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد وعضوية مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة ووكيل رئيس الهيئة والكادر المتقدم في الاجتماع التنسيقي مع مجموعة من أعضاء البنك الدولي الذي يقام لمدة يومين (16-17) في إسطنبول".

واضافت، أن "الاجتماع يهدف لمناقشة موضوع إصلاح نظام التقاعد في العراق، في خطوة مهمة نحو ضمان استدامته وتحسين فرص المستقبل للمواطنين".

ولفتت الى أنه "تم خلال الاجتماع اقتراح برنامج قادر على تقديم المساعدة الفنية والتكنولوجية والتقنية لتسهيل عملية تقديم الخدمات للمتقاعدين".

وأوضحت الوزارة بحسب البيان أن "وفد الهيئة رحب بمساعدة البنك"، مبينةً أنه "لا تزال النقاشات مستمرة في تفاصيل تقديم المساعدة".











