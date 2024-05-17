2024-05-17 14:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة جنوب شرق البلاد. وأضاف ألباريس أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع […]

ظهرت المقالة لن نساهم في الحرب.. إسبانيا تمنع السفن المحملة بأسلحة لإسرائيل من الرسو في موانئها أولاً على Eishan.