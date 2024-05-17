معهد كوردي: 350 ألف ناخب يواجهون مشكلة في التصويت بانتخابات برلمان الإقليم

2024-05-17 14:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رصد المعهد الكوردي للانتخابات، يوم الجمعة، مشاكل تواجه أكثر من 350 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمان إقليم كوردستان، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى معالجة هذه المشاكل.

وقال مدير المعهد آرام جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "نحو 357 ألف ناخب كوردي يواجهون مشكلة في عملية التصويت في أي انتخابات تجري بالإقليم وهذا يتطلب من المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق أن تعالج هذه المشكلة قبل إجراء انتخابات برلمان كوردستان لضمان مشاركة فاعلة وعدم ضياع حق المواطن في التصويت".

ودعا المفوضية إلى "استدعاء هؤلاء الناخبين الذين يواجهون مشكلة في ظهور بصمة الإبهام عند الإدلاء بأصواتهم لمراجعة مكاتبها بغية إيجاد حلّ لهم".

وأشار إلى أن "الحلّ يكون على مرحلتين، الأولى إيجاد بديل إلكتروني للبصمة كاعتماد أصبع آخر غير الإبهام، والثانية فتح سجلات خاصة للأشخاص الذين لا تظهر بصمتهم لأسباب صحية كالمصابين بمرض السكر أو فاقدي الأطراف"، مبيناً أن "الانتخابات وفق المعطيات المطروحة سوف يتم تأجيلها لشهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل ونتوقع أن الوقت ما في لمعالجة تلك المشكلة".

ولفت إلى أنه "وفقاً للقوانين الخاصة فإنه من الممكن أن يتم فسح المجال لنسبة 5% من الناخبين الذين لا تظهر بصمات الإبهام لديهم في كل مركز انتخابي لكن يجب أن لا يعول على هذا الموضوع دون إيجاد حلّ جذري لهم".