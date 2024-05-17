بعد هجوم سرايا السلام في شط العرب.. مسؤول محلي يعلق: سنكشف أهدافها

2024-05-17 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشف مسؤول محلي في محافظة البصرة، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، عن مستجدات التحقيق بشأن الاعتداء على مقر مديريتي الجرائم والمخدرات في قضاء شط العرب بالمحافظة، فيما أكد أن الهجوم على المقرات الامنية "أمر جبان".

وقال قائمقام قضاء شط العرب حيدر طعمة، في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "التحقيقات مستمرة من قبل الأجهزة الامنية بشان حادث الاعتداء على مقر مديريتي الجرائم والمخدرات بالقضاء".

وأوضح طعمة، ان "حادث الاعتداء لم يتسبب باي إصابات للأجهزة الامنية"، مستدركا بالقول "لكن من قام بإطلاق النار لا يمكن القول انه مواطن عادي او عشيرة".

واكد ان "استهداف المقرات الامنية امر جبان لان في تلك المقرات راية الوطن، بالتالي فقد ذهبنا للاطلاع على الحادث ويجري التحقيق به من قبل القوات الامنية"، منوها الى ان "الاستهداف كان بالتحديد على مقر مكافحة المخدرات لكن الأسباب غير واضحة وسيتم ايضاحها بعد اكتمال التحقيقات".

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق اليوم الجمعة، بمهاجمة سرايا السلام لمبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عناصر من سرايا السلام هاجمت بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق البصرة".

وأضاف ان "الهجوم جاء على خلفية القاء القبض على احد افراد السرايا بتهمة المتاجرة بالسلاح".



