منتدى قازان في روسيا يبحث الفرص المتاحة للأعمال الصغيرة في دول العالم الإسلامي

2024-05-17 15:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

بحث المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر في روسيا، الفرص المتاحة للأعمال الصغيرة في دول العالم الإسلامي.

وجاء في البيان الصحفي لأعمال المنتدى الإسلامي في روسيا: "بحث المشاركون في المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان" الفرص المتاحة للأعمال الصغيرة في دول العالم الإسلامي".

وقال نائب وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله أحمد الصالح، إن "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بشكل كبير في تطوير الدول. إنها ركيزة لمعظم العمليات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المثير للاهتمام أنه حوالي 94% من إجمالي عدد الشركات في البلد هي من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنها تسهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل نحو 86% من العمالة في القطاع الخاص".

وأضاف الصالح، أن "الإمارات تطلق برامج الدعم وتجذب الشركات الناشئة من دول أخرى"، مردفاً بالقول: "في السنوات الثلاث الماضية، أصبحنا من بين أكبر المشاركين العالميين الذين يجذبون رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، حيث إننا نقدم أفضل الظروف لبدء النشاط التجاري".

من جانبه، قال مدير دائرة تحسين البيئة وتعزيز القدرات للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مركز تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية أذربيجان أنار يوسف زاده: "من الممتع أن تسعى أذربيجان إلى دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وزيادة حصتها من الصادرات النفطية من خلال زيادة الإمدادات الزراعية إلى روسيا ودول الخليج".

ويضيف زاده: "في الوقت الحالي، تشكل إمدادات النفط والغاز أكثر من 90% من إجمالي صادرات أذربيجان".

وتابع: "لدينا منتجون كبار، نطاق أعمالهم واسع جدًا، والعديد منهم موجهون للتصدير، وقد حصلوا على بعض المزايا، لكننا نريد تطوير، ليس المؤسسات المتوسطة فقط، بل الشركات الصغيرة ".