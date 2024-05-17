جودو المكفوفين يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في جورجيا

2024-05-17 15:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعغادرنا الى جورجيا وفد منتخب الجودو للمكفوفين للمشاركة في منافسة بطولة الجائزة الكبرى المؤهلة الى بارالمبياد باريس (2024).وقال رئيس اتحاد الجودو البارالمبي محمود الغزالي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " المنتخب الوطني البارالمبي بلعبة الجودو غادر الى جورجيا للمشاركة في منافسات بطولة الجائزة الكبرى المؤهلة الى بارالمبياد باريس (2024)".وأضاف أن "الوفد يتألف من المتحدث رئيساً للوفد والمدرب المتألق علي عبد الخالق واللاعبين طه رعد وزن( -90)كغم ومرتضى ابراهيم( +90)كغم، معرباً عن ثقتة التامة بأبطالنا بتحقيق نتائج مميزة لاسيما أنهم قريبون من التأهيل لتواجدهم ضمن أفضل (20) لاعباً على العالم".