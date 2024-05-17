تفكيك شبكة خطيرة لتجارة وتهريب الأشخاص والقبض على عناصرها في السليمانية

2024-05-17 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، تفكيك شبكة خطيرة لتجارة وتهريب الأشخاص والقبض على عناصرها في محافظة السليمانية.

وذكر الجهاز في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة حول تكثيف الجهود لملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات واستمرارا للضربات النوعية والحملات المستمرة التي ننفذها ضد تجار ومروجي المخدرات فقد تمكنت مفارزنا من تفكيك احدى اخطر شبكات التجارة والتهريب والقبض على أفرادها وضبطهم بالجرم المشهود".

وأضاف ان "العملية نفذت وفق مذكرات قضائية وبالتنسيق بين مديرية أمن شمال بغداد ودائرة عمليات الاسايش (السليمانية)".