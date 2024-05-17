بعد هجوم شط العرب.. القبض على احد عناصر سرايا السلام في القضاء

2024-05-17 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، بإلقاء القبض على احد عناصر سرايا السلام في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مديرية الجرائم في قضاء شط العرب، تمكنت من اعتقال المتهم (يحيى يعقوب يوسف) المنتمي الى سرايا السلام، فيما ضبطت أسلحة بحوزته".

واشار الى أن "شرطيا فضائيا يلقب بـ (علي جريمة) وهو امر فوج السرايا، قام بمهاجمة مديرية الجرائم باطلاقات نارية كثيفة"، مبيناً أنه "قام بنصب ثلاث سيطرات في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم، انتشرت قوة من الجيش العراقي، في محافظة البصرة بعد تعرض مديرية الجرائم في قضاء شط العرب الى اعتداء من قبل مسلحي "سرايا السلام".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، انتشار قطعات الجيش، فضلا عن وصول عناصر الفوج التكتيكي الى المحافظة بعد الهجوم الذي شنه المسلحين على مديرية الجرائم في قضاء شط العرب.

فيما أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بشن سرايا السلام هجوما مسلحا على مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عناصر من سرايا السلام هاجمت بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق البصرة".

وأضاف ان "الهجوم جاء على خلفية إلقاء القبض على احد أفراد السرايا بتهمة المتاجرة بالسلاح".







