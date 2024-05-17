الفيفا يحدد موعد اختيار الملف الفائز بتنظيم مونديال 2030

2024-05-17 15:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، عن اجتماع افتراضي لكشف النقاب عن الملف الفائز بتنظيم كأس العالم 2030، والذي لم يتقدم له سوى ملف ترشيح مشترك واحد من إسبانيا والمغرب والبرتغال، مما يعني الإعلان رسميا عن فوز هذا الملف.

وأعلن رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، أن موعد الكشف عن الملف الفائز سيكون يوم 11 ديسمبر/كانون أول المقبل، وذلك في ختام الجمعية العمومية للفيفا التي انعقدت اليوم في بانكوك.

وعلى الرغم من أن مونديال 2030 لم يكن مدرجا في جدول أعمال اجتماع بانكوك، إلا أن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روتشا استغل رحلته إلى العاصمة التايلاندية لعقد "لقاء قصير" مع إنفانتينو، وفقا لما أكده ممثلو الاتحاد الإسباني.

وفي الوقت نفسه، عقد أيضا اجتماعا ثنائيا، اليوم الجمعة، مع رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين، الذي أبدى "دعمه الكامل لكرة القدم الإسبانية في مواجهة التحديات التي ستواجهها خلال السنوات القادمة، مع تنظيم كأس العالم 2030 بشكل مشترك".

المصدر: وكالات



