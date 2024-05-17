نادي النجف يروي لشفق نيوز حقيقة ترك عبد الغني شهد لفريق الكرة

2024-05-17 15:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت ادارة نادي النجف، يوم الجمعة، بأن مدرب الفريق عبد الغني شهد باقٍ مع الفريق وان غيابه بعد لقاء نفط الوسط المقبل سيكون لأسباب شخصية.

وقال علي هاشم الامين المالي للنادي لوكالة شفق نيوز، انه "لا يوجد أي سبب يدعو المدرب عبد الغني شهد لترك الفريق لأسباب شخصية".

وكان فريق النجف خسر امام الجوية في الجولة 28 لدوري نجوم العراق بنتيجة 0-1 ويحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة.

وكشف هاشم أن "ترك الفريق سيكون بشكل مؤقت لأداء مناسك الحج بعد أن نوى شهد أداء الفريضة".

واشار الى ان "شهد سيقود الفريق بعد العودة وسيبقى مدربا للنادي، ولا يوجد أي بديل عنه"، ممبيناً أنه "عند ذهابه إلى مناسك الحج سوف يكون الكادر المساعد هو من سيتولون المهمة لحين عودة الكابتن بالسلامة".

وكانت وسائل إعلام محلية قد تناقلت بأن المدرب عبد الغني شهد يودع النجف بعد تقديم استقالته من تدريب فريق النادي بسبب ذهابه إلى السعودية لأداء مناسك الحج وأن مباراة النجف امام نفط الوسط المقبلة ستكون الأخيرة للمدرب مع غزلان البادية هذا الموسم.