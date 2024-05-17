أمين العاصمة: مشروع مترو بغداد سينفذ العام الجاري من شركة استثمارية رصينة

2024-05-17 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد أمين بغداد عمار موسى اليوم الجمعة، أن تنفيذ مشروع مترو بغداد العام الجاري من شركة استثمارية رصينة.وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "موضوع التعارضات تمت دراستها بشكل دقيق من قبل أمانة بغداد كونها الجهة المستفيدة من المشروع"، لافتاً الى أن "التعارضات هي مسؤولية أمانة بغداد، وبالتالي أمانة بغداد ستقدم كافة التسهيلات لإزالة هذه التعارضات وتفاديها في تنفيذ هذا المشروع".وأشار الى أن "هذا العام سيشهد إحالة مشروع مترو بغداد للتنفيذ لأحد الشركات الاستثمارية الرصينة".وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، قد أكد في وقت سابق، تحديد المسارات النهائية لمشروع مترو بغداد المتضمن 64 محطة، مبينا أن "ثلاث شركات وتحالفات كبيرة قدمت لمترو بغداد، وأن "معظم الشركات المتقدمة صينية وأوروبية وهي مرموقة جداً".وأشار الأسدي إلى أن "64 محطة سيتم إنشاؤها ضمن مترو بغداد وتم تحديد المسارات النهائية للمشروع ".وأكد أن "الرأي الاستشاري سينتهي بنهاية الشهر الحالي من خلال تحليل العطاءات وسيتم بعدها إعلان التحالف الفائز".