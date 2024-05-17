عمليات بغداد: إنشاء مقرات مسيطرة بمداخل العاصمة لتفويج الحجاج بانسيابية عالية

2024-05-17 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأعلن قائد عمليات بغداد، الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الجمعة، عن خطة متكاملة لتأمين قوافل الحجاج، فيما أشار إلى إنشاء مقرات مسيطرة في مداخل العاصمة لتفويج الحجاج بانسيابية عالية.وقال الفريق الركن التميمي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قيادة عمليات بغداد وضعت خطة متكاملة لغرض تأمين قوافل الحجاج سواء الموجودين داخل بغداد أو القوافل التي تعبر من المحافظات الشمالية باتجاه بغداد ومن ثم باتجاه كربلاء المقدسة".وأضاف أنه "تم إنشاء مقرات مسيطرة في مداخل بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد لغرض تفويج الحجاج بسهولة وانسيابية عالية، وتم كذلك تأمين مناطق تجمع الحجاج في بغداد وتهيئة قطاعات خاصة تقوم بإيصال القوافل من بغداد إلى كربلاء المقدسة، وعند انتهاء الحج تقوم بإرجاعهم إلى بغداد".وأكد أن "الخطة متكاملة وشملت جميع القوات الأمنية سواء في قطاعات الشرطة ومفارز المرور الموجودة في بغداد والتي تقوم بتسهيل مرور القوافل، وتم تخصيص جهد كبير من مفارز المرور في مداخل بغداد ترافق قوافل الحجاج وتسهيل مرورها داخل بغداد وفك الاختناقات لإيصالها إلى خارج بغداد".