الاستخبارات تقبض على إرهابي في بغداد

2024-05-17 15:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي في بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بجهد استخباري نوعي شمل عمليات رصد وتعقب وبكمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع من الإطاحة بأحد العناصر الإرهابية غرب العاصمة بغداد وهو أحد أبرز أهداف المديرية آنفاً ، صادرة بحقه مذكره قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب".وأشار البيان إلى أن "الجهد الاستخباري للمديرية العامة للاستخبارات والأمن يواصل عمليات ملاحقة ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية والقصاص منهم لينعم العراق بالأمن والاستقرار".