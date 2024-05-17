الغدير بين عطلة رسمية وخلافات بين المسلمين

2024-05-17 15:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

على الرغم من الخلافات التاريخية بين المسلمين على يوم الغدير، الا ان مجلس النواب العراقي يسعى الى اقراره كعطلة رسمية في العراق. يوم الغدير، أو عيد الغدير، يصادف الثامن عشر من ذي الحجة حسب التقويم الهجري من كل عام، واسمه نسب إلى مكان بمكة يسمى غدير خُم. وبحسب الروايات التاريخية، يرتبط عيد الغدير بالخطاب الذي ألقاه نبي الإسلام في السنة العاشرة للهجرة، ومضمونه تعيين خليفة له. الواقعة ادت الى خلافات مستمرة على مر قرون عديدة بين المذاهب المختلفة خاصة بين الشيعة والسنة العراقيين. وبحسب روايات الشيعة فإن الغدير هو يوم خطبة وداع النبي محمد وخلف ابن عمه علي بن أبي