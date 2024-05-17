2024-05-17 15:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد أمين بغداد عمار موسى، اليوم الجمعة، أن تنفيذ مشروع مترو بغداد العام الجاري من شركة استثمارية رصينة. وقال موسى في تصريح صحفي، إن “موضوع التعارضات تمت دراستها بشكل دقيق من قبل أمانة بغداد كونها الجهة المستفيدة من المشروع”، لافتاً الى أن “التعارضات هي مسؤولية أمانة بغداد، وبالتالي أمانة بغداد ستقدم كافة التسهيلات لإزالة […]

ظهرت المقالة أمين العاصمة يؤكد موعد تنفيذ مترو بغداد: سيُحال للشركة المنفذة العام الحالي أولاً على Eishan.