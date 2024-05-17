اندلاع حريق في مجمع أسواق وسط كركوك

2024-05-17 16:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الدفاع المدني، يوم الجمعة، بأن حريقاً اندلع في مجمع للأسواق، بسبب تماس كهربائي وسط محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "حريقاً وقع في مجمع للأسواق مخصصة لبيع المواد الغذائية (أسواق التون ستي)، وتقع في حي القادسية وسط كركوك، وتسبب باحتراق الأسواق بشكل جزئي، دون وجود أية إصابات بشرية".

وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني تلقت بلاغاً عن وجود حريق في مجمع لأسواق وتحركت دوريات الدفاع المدني، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي كان سببه تماس كهربائي ومنعت امتداد الحريق للمحال الأخرى".