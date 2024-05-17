كشف تفاصيل "اشتباك" اجرام البصرة مع عناصر من سرايا السلام

2024-05-17 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر امني مطلع اليوم الجمعة (17 ايار 2024)، تفاصيل جديدة عن اشتباك اجرام البصرة مع مجموعة من عناصر سرايا السلام.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "تم التحري من قبل شعبة مكافحة اجرام شط العرب بدار المتهم محمد يوسف يعقوب، احد المطلوبين الصادر بحقه امر قبض وفق المادة 430 عقوبات، حيث تم ضبط اسلحة نوع بي كي سي عدد واحد وبندقية ام فور عدد واحد وبندقية ساو عدد واحد وبندقية كلاشينكوف و300 إطلاقة ومخازن عتاد وجعبة واحدة".

واضاف، انه "تم القاء القبض على شقيق المتهم المدعو يحيى يوسف يعقوب وضبطت الأسلحة داخل داره وتبين أنه يتبع لسرايا السلام (الجناح المسلح للتيار الوطني الشيعي) وبعدها تجمع عدة أشخاص مسلحين وعند حضور قوة من الوحدة التكتيكية الخاصة، اشتبكوا معهم ولاذوا بالفرار، ويجري الان تعقبهم داخل الشوارع للقبض على أي شخص مسلح"، مؤكدا ان "الوضع مسيطر عليه ومستقر حاليا".

وفي وقت سابق من اليوم، انتشرت قوة من الجيش العراقي، في محافظة البصرة بعد تعرض مديرية الجرائم في قضاء شط العرب الى اعتداء من قبل مسلحي "سرايا السلام".

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه "بغداد اليوم"، انتشار قطعات الجيش، فضلا عن وصول عناصر الفوج التكتيكي الى المحافظة بعد الهجوم الذي شنه المسلحين على مديرية الجرائم في قضاء شط العرب.

فيما أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بشن سرايا السلام هجوما مسلحا على مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "عناصر من سرايا السلام هاجمت بالرصاص الحي مبنى مديرية الجرائم في قضاء شط العرب شرق البصرة".

وأضاف ان "الهجوم جاء على خلفية إلقاء القبض على احد أفراد السرايا بتهمة المتاجرة بالسلاح".