ورطة تنتظر برشلونة في حال إقالة تشافي

2024-05-17 16:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، عن التعويض الذي سيدفعه فريق برشلونة الاسباني، إذا قرر التخلي عن مدربه تشافي هرنانديز بنهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن برشلونة، قبل أن يتراجع عن موقفه، ويتفق مع رئيس النادي خوان لابورتا على الاستمرار.

لكن تصريحات تشافي الأخيرة، حول عدم قدرة الفريق على منافسة ريال مدريد وبقية الأندية الأوروبية الكبرى، بسبب ظروف النادي الاقتصادية، أثارت حفيظة لابورتا، الذي يقال إنه يفكر في التراجع عن اتفاقه مع المدرب.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشافي سيحصل على 15 مليون يورو، إذا تمت إقالته هذا الصيف، فيما سينال طاقمه 5 ملايين يورو أخرى.

وأضافت الصحيفة أن دفع هذا المبلغ، سيؤثر على سعي برشلونة للتعاقد مع مدرب جديد من المستوى العالي، مثل الألماني هانز فليك الذي يتصدر الترشيحات.

وهو ما قد يوجه أنظار النادي الكتالوني إلى مدرب فريق الشباب، ومدافع البلوجرانا السابق، المكسيكي رفاييل ماركيز.

المصدر: وكالات



