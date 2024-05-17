القبض على متهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في صلاح الدين

2024-05-17 17:18:02 - المصدر: واع





بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهمين اثنين بمواد قانونية مختلفة في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في سيطرة الشهيد اللواء الركن صباح سفر، في محافظة صلاح الدين تمكنت أثناء التفتيش للأشخاص والعجلات من إلقاء القبض على متهم يحمل مبلغا من المال قدره (٧٥٠٠٠ دولار أمريكي) والممنوع تداولها في الأسواق، ليتم تسليمه والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات العلاقة".

وأضاف البيان، أن "سيطرة الشهيد عبد الله الجبارة، ضبطت عجلة تحمل مشروبات كحولية مخبأة متنوعة الأحجام ليتم تسليم العجلة مع سائقها والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".