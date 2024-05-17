الداخلية توضح حقيقة "اختراق منصة الغرامات المرورية وحذفها"

2024-05-17 17:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ينفي مركز الأمن السيبراني ما اشيع حول وجود اختراق لموقع مديرية المرور وحذف الغرامات. ويود ان يوضح ان ماحصل هو اكتشاف ثغرة امنية في موقع الغرامات من قبل مركز الامن السيبراني حصل على اثرها اغلاق للموقع والخدمة متوقفة عن العمل منذ شهرين.وقد تم اساءة فهم تصريح السيد مدير المرور حول الموضوع بالاضافة الى ان الغرامات محفوظة في خوادم غير مرتبطة بالانترنت وان موقع بوابة اور هو لعرض الغرامات فقط.•وزارة الداخلية - مركز الأمن السيبراني