اتحاد السلة يجدد ثقته بحسين العميدي

2024-05-17 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعجددت الهيئة العامة لاتحاد كرة السلة، اليوم الجمعة، ثقتها بحسين العميدي رئيساً لاتحاد السلة بعد حصوله 76 صوتاً.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "عقد في مقر اللجنة الأولمبية العراقية الاجتماع الاستثنائي لطرح الثقة من قبل الهيئة العامة بحضور (105) أعضاء"، مشيراً الى أن "العملية الانتخابية جرت بشفافية وبإشراف مباشر من اللجنة الأولمبية".وبين أنه "تم التصويت من قبل (99) عضواً فيما امتنع (7) آخرين عن التصويت"، لافتاً الى أن "عملية العد والفرز كشفت عن حصول حسين العميدي على (76) صوتاً فيما حصل كاوا فيصل على (61) صوتاً وخالد نجم على (60) صوتاً ووسن حنون على (44) صوتاً وفائز عدنان على (46) صوتاً ومهند عبد الستار على (43) صوتاً ومحمد صالح على (59) صوتاً وسدير محمد على (63) صوتاً وبلال مولود على (64) صوتاً وفيصل غازي على (58) صوتاً".