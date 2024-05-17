2024-05-17 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

شهدت العاصمة بغداد اليوم، “كلاسيكو ديني”، بين خطيب جمعة مدينة الشعلة التابعة للتيار الشيعي الوطني (التيار الصدري سابقاً) بإمامة حازم الأعرجي، وبين عبد الوهاب السامرائي خطيب جمعة مسجد أبي حنيفة النعمان في الأعظمية. ففي خطبة جمعة الشعلة، طالب الأعرجي “بأن يكون هناك صوت عالٍ للمطالبة بتشريع قانون عطلة عيد الغدير”، مشيراً إلى أن “الصدر الثاني […]

ظهرت المقالة ملحمة العطل المقدسة.. جمعة الشعلة تصر على “الغدير” وجمعة الأعظمية تطالب بمثلها للسقيفة وتنصيب الخليفة الثاني أولاً على Eishan.