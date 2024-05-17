2024-05-17 17:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أكد النائب سالم العيساوي المرشح لرئاسة مجلس النواب، اليوم الجمعة، وقبل يوم واحد من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، على أهمية دور البرلمان مبيناً انه ليس سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي لتوفير المصالح الفئوية. وقال العيساوي في بيان ورد لمنصة “إيشان” جاء فيه التالي: السادة قادة العملية السياسية وأصحاب القرار زملائي […]

ظهرت المقالة مستبقاً “السبت السني”.. سالم العيساوي: البرلمان ليس سلطة موازية أو شراكة عائلية أو فناء حزبي أولاً على Eishan.