مرور الأنبار توضح خريطة طريق الحج البري وإجراءاتها لتأمينه

2024-05-17 18:30:01 - المصدر: واع

الأنبار- واع- أحمد الدليميأوضحت مديرية مرور الأنبار، اليوم الجمعة، خريطة طريقين بريين في المحافظة ضمن طريق الحج البري، وفيما فصّلت إجراءاتها لتأمين الطريق، أعلنت إنهاء الحوادث المرورية على طريق هيت- البغدادي بنسبة 100 بالمئة.وقال مدير علاقات وإعلام مرور الأنبار، المقدم أحمد الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مديرية مرور الأنبار تعمل على تأمين طريق الحج البري ولديها طريقان: الأول يرتبط بسامراء ويخدم القوافل التي تنطلق من محافظة الأنبار، وكذلك من جهة المناطق الشمالية، إذ تبدأ القوافل بالدخول إلى سامراء ومن ثم تسلك طريق السدة وصولاً إلى طريق المرور السريع ومن ثم تدخل الرمادي مركز محافظة الأنبار وتتجه إلى منطقة الكيلو 160، وتحول طريقها إلى النخيب ومن النخيب باتجاه عرعر".وأردف بالقول: "أما الطريق البري الثاني فتسلكه قوافل حجاج المحافظات الجنوبية والقوافل التى تنطلق مباشرة من كربلاء المقدسة باتجاه محافظة الأنبار ومن ثم إلى النخيب وصولا إلى عرعر".وأوضح، أن "مديرية المرور في الأنبار وضمن واجباتها تعمل على نشر المفارز على طول طريق الحج البري، إضافة إلى وضع العلامات المرورية الدالة وكذلك إرشاد القوافل من خلال مرافقة الدوريات الأمنية وحماية القوافل".وعن ملف الحوادث أوضح، أن "مديرية مرور الأنبار اعتمدت إجراءات مشددة للتقليل من الحوادث على الطريق الرابط بين قضاء هيت وصولاً إلى ناحية البغدادي ومناطق المحافظة الغربية، من خلال نشر الدوريات والعناصر والمفارز على طول الطريق، وكذلك إرشاد السائقين وتوزيع البوسترات التوعوية وإلزام السائقين بالسرعة المحددة".وأضاف الجبوري، أن "المديرية باشرت بإجراءاتها في منتصف شهر نيسان من العام الحالي"، مبينا، أنه "منذ أن تمت المباشرة بها لم يسجل أي حادث يذكر، وكذلك قلت نسبة الحوادث 100%، من قضاء هيت إلى ناحية البغدادي".