وزير العمل يوافق على شمول مرضى السرطان في الأنبار بالإعانة

2024-05-17 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، على شمول 250 مواطناً من مرضى السرطان بالإعانة الاجتماعية في محافظة الأنبار.وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "الهيئة وجهت أقسامها في المحافظة بإكمال إجراءات الشمول، وإدخالهم ضمن الوجبات المقبلة".وأضاف، أن "موافقة الوزير جاءت ضمن الموافقات السابقة لكافة مرضى السرطان في العراق".