وزير التربية يقدم عددا من المقترحات لحصول العراق على استحقاقه من المناصب الإدارية

2024-05-17 18:30:01 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الجمعة، عددا من المقترحات لحصول العراق على استحقاقه من المناصب الإدارية.وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم إبراهيم نامس الجبوري و خلال مشاركته في المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم(الدورة السابعة والعشرين) الألكسو بحضور رئيس المنظمة محمد ولد أعمر وعدد من الوزراء والشخصيات العربية المتنفذة باستضافة المملكة العربية السعودية قدم عددا من المقترحات لحصول العراق على استحقاقه من المناصب الإدارية وتعديل آليات التعيين في الوظائف الشاغرة للفئات الثانية والثالثة والرابعة والرجوع لأحكام النظام الأساسي الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة ولائحته التنفيذية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ودراسة قلة التخصيصات المالية لإقامة الدورات والورش التدريبية دعما للقطاع التربوي والثقافي والعلمي".وأضاف البيان، أن" وزير التربية ألقى على مسامع الحاضرين كلمة نقل في مستهلها تحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتمنياتهم لنجاح هذا المحفل المتميز، كما أكد فيها على تضامن العراق مع القضية الفلسطينية وأبرز الإنجازات في تفعيل محاور اللجنة على الصعيد التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والخطوات المتبعة في الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم التي أعادت للعراق مكانته الحقيقية بين الدول".