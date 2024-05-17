العمل توافق على شمول 250 مصابا بالسرطان في الانبار بالاعانة الاجتماعية

2024-05-17 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، الموافقة على شمول مرضى السرطان في محافظة الانبار بإعانة هيئة الحماية الاجتماعية.

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية احمد الموسوي في بيان، تلقته "بغداد اليوم" ان "وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، وافق على شمول 250 مواطناً من مرضى السرطان بالإعانة الاجتماعية في محافظة الانبار".

وأضاف، ان "الهيئة وجهت اقسامها في المحافظة بإكمال إجراءات الشمول، وادخالهم ضمن الوجبات المقبلة"، موضحاً ان "موافقة الوزير جاءت ضمن الموافقات السابقة لكافة مرضى السرطان في العراق".