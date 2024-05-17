امانة مجلس الوزراء "تطمئن" المواطنين على بياناتهم وتنفي اختراق منصة غرامة

2024-05-17 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

طمأنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، (17 ايار 2024)، المواطنين على بياناتهم" نافية "اختراق منصة غرامة في موقع مديرية المرور العامة.

ونفي مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تعرض منصة (غرامة) إلى اختراق إلكتروني، حيث أن المنصة التي استضيفت ضمن البوابة قد توقف العمل بها منذ أوائل آذار الماضي، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، تزامنًا مع تفعيل التشغيل التجريبي للكاميرات الذكية من قبل مديرية المرور العامة، ولم تتعرض أية بيانات للاختراق".

وأوضح المركز، أن "إدارة وتحديث البيانات للمنصة المذكورة خلال فترة عملها من مسؤولية مديرية المرور العامة،" مبيناً، أن "الفرق التقنية في المركز، مستمرة في تأمين الخدمات المضيّفة على الموقع الحكومي (أور)، وأن جميع التدابير الأمنية اللازمة تم اتخاذها لحماية هذه الخدمات، بما في ذلك منصة خدمات مديرية المرور العامة، كما يطمئن المركز، الجمهور، بأن جميع المعلومات الشخصية للمستخدمين آمنة ومحمية، ولا صحة لما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بحدوث تسريب للبيانات".

ودعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الجميع إلى "التحقق من صحة المعلومات و استقائها من مصادرها الرسمية".

وكانت وزارة الداخلية/ مركز الأمن السيبراني، نفت في وقت سابق اليوم الجمعة، ما أشيع حول وجود اختراق لموقع مديرية المرور وحذف الغرامات.

وذكر بيان للداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "ما حصل هو اكتشاف ثغرة أمنية في موقع الغرامات من قبل مركز الأمن السيبراني حصل على اثرها اغلاق للموقع والخدمة متوقفة عن العمل منذ شهرين" مشيراً الى "اساءة فهم تصريح مدير المرور حول الموضوع بالاضافة الى ان الغرامات محفوظة في خوادم غير مرتبطة بالانترنت وان موقع بوابة (أور) هو لعرض الغرامات فقط".