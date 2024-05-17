البيئة تؤكد قرب إعلان محافظة ذي قار خالية من التلوث الإشعاعي

2024-05-17 18:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة، الخميس، موعد خلو العراق تماماً من التلوث الإشعاعي، مؤكدا في الوقت نفسه قرب إعلان خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي. وقال مدير المركز، صباح الحسيني، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه كان هناك عشرات المواقع الملوثة ما استدعى وضع خريطة للوصف الإشعاعي منذ عام 2004 ومنذ ذلك الحين بدأ العمل لتطهير تلك المواقع. وأضاف، أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن خلو محافظتي البصرة وميسان من الإشعاع، كما وسنعلن عن خلو محافظة ذي قار من التلوث الإشعاعي خلال الأيام المقبلة، أما محافظة الأنبار فإن العمل فيها مستمر وستعلن خالية من التلوث الإشعاعي خلال الأشهر المقبلة، كما أعلنا خلو قضاء المدائن من الإشعاع . ولفت إلى، أن هناك موقعاً واحداً في محافظة نينوى بمنطقة العداية يحتاج عناية؛ لأنه يحتوي على مخلفات البرنامج النووي العراقي السابق. وتابع، أن الجهات التنفيذية في هيئة الطاقة الذرية والهيئات الرقابية تعمل بشكل مكثف على تنظيف منطقة العداية، مؤكداً، سنعلن خلال أقل من سنة عن خلو العراق من التلوث وإشعاع اليورانيوم المنضب. واستدرك بالقول: قد نجد مواقع أخرى خارج الخطة الوطنية ملوثة بالإشعاع، وسنتعامل معها حين اكتشافها، والعمل يسير بشكل جيد في المواقع المؤشرة لدينا في الخريطة الإشعاعية. وأوضح الحسيني، أنه خلال السنتين الأخيرتين ومنذ استلام وزير التعليم العالي نعيم العبودي رئاسة هيئة الطاقة الذرية وهنالك تعاون مثمر مع وزارة البيئة أثمر عن تحقيق العديد من الإنجازات. ولفت إلى، أن العمل الذي تحقق تم تقييمه من الهيئة العربية للطاقة الذرية، إضافة إلى تقييم موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اعتبرت هذا الإنجاز واحداً من أهم الإنجازات التي قدمها العراق، نتج عنه استقبال وزير التعليم العالي لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعلانه عن بدء العراق بالبرنامج النووي السلمي بعد إزالة العقبات .