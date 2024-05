2024-05-17 18:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اقيمت اليوم في مدينة الناصرية صلاة الجمعة الموحدة للتيار الصدري في شارع الجمعة.انتهى.

