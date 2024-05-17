2024-05-17 19:06:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في بغداد.وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بعملية نوعية ناجحة، نجحت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، في الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في العاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت المفارز من الإطاحة بالقيادي الإرهابي (ط.أ.ج) في العاصمة بغداد، والذي عمل في ولاية الأنبار وبعدها في ولاية شمال بغداد".وتابع البيان، أن "الإرهابي يعد أحد أبرز المشاركين في مؤتمر العشائر المناصرة لعصابات داعش الإجرامية في منطقة الگرمة، والذي تم فيه قتل الجندي في الجيش العراقي (سمير مراد)"، مبينا، أنه "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقل".