وزير التربية ونظيره السوري يبحثان سبل تعزيز العلاقات الدولية للنهوض بالملف التربوي

2024-05-17 19:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري مع وزير التربية في الجمهورية العربية السورية محمد عامر المارديني، اليوم الجمعة، سبل تعزيز العلاقات الدولية للنهوض بالملف التربوي.وقال بيان لوزارة التربية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري التقى وزير تربية الجمهورية العربية السورية محمد عامر المارديني على هامش حضورهما وقائع المؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم المُقام في السعودية، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الدولية وتبادل الخبرات والرؤى للنهوض بواقع العملية التعليمية عبر المشاركة في الأنشطة التربوية لكلا البلدين".وأضاف البيان، أن "الجبوري قدم دعوة رسمية إلى نظيره السوري لزيارة العراق والاطلاع على آخر مستجدات الملف التربوي والتطور الحاصل في مجال التربية والتعليم وحداثة الأنظمة المتبعة لتحقيق استدامة تربوية متكاملة".