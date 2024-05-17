المصافي الجديدة توقف استيراد العراق للديزل.. هل ارتفع شراء البنزين بالمقابل؟

2024-05-17 19:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت بيانات تجارية، عن توقف العراق عن استيراد "الديزل" او "الكاز" وفق العقود بعيدة الاجل، وذلك بسبب تحقيق الاكتفاء نتيجة تطور المصافي، الا ان البيانات اشارت الى ارتفاع استيراد البنزين وفق العقود الاجلة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك خلافا لبيانات وزارة النفط التي تقول ان استيراد انخفض بواقع 8 ملايين برميل يوميا بعد افتتاح مصفى كربلاء.





ووفقا لتقرير نشرته بلومبرغ وتابعته "بغداد اليوم"، فأن العراق أوقف عقود استيراد الديزل بعد أن ساهم تحديث بعض المصافي في تعزيز الإنتاج المحلي، مما وضع البلاد على مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود، حيث انهى العراق صفقات الشراء في نهاية العام الماضي ولم يشتر الوقود بموجب عقود طويلة الأجل حتى الآن في 2024، وفقاً للمتداولين المشاركين في السوق.

وأشارت مزودة بيانات السوق "فورتكسا" (Vortexa) إلى أن البلاد اشترت ثلاث شحنات من الديزل هذا العام، لكن التجار قالوا إنها كانت شحنات فورية.





صفقات محددة المدة

ومع ذلك، لا يزال العراق يشتري البنزين بموجب صفقات محددة المدة، بحسب التجار الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات ليست علنية، بحسب بلومبرغ.، وتستهدف الدولة وقف واردات الوقود المستخدم في تشغيل السيارات في وقت أقربه العام الحالي.

وقال حامد يونس، وكيل وزارة النفط لشؤون التكرير، في شباط الماضي، إن البلاد تعمل على تجديد المصافي التي تضررت خلال عقدين من الحرب، مع إعادة تشغيل مصفاة الشمال في 2024، على أن يتبعها مصافٍ أخرى.

البنزين

استورد العراق 2.83 مليون برميل من الديزل العام الماضي، أي نحو 7800 برميل يومياً، بحسب "فورتكسا"، كما أجرى مناقصة لشراء نحو 55 ألف برميل يومياً من البنزين في المتوسط حتى نهاية العام الجاري، بحسب متعاملين، وهذا يمثل ارتفاعاً عن نحو 43 ألف برميل من البنزين المنقول بحراً الذي تم توفيره يومياً في المتوسط في العام الماضي، وفق "فورتكسا".

وتشتري بغداد البنزين من الوحدات التجارية لشركة "أرامكو" السعودية، وشركة "ريلاينس إنداستريز"، وشركة الطاقة العمانية الحكومية "أو كيو" (OQ)، من بين شركات أخرى، وفقاً للتجار وبيانات "فورتكسا" لتتبع السفن.

وقال التجار إن تلك الشركات تقوم بالتوريد بموجب عقود طويلة الأجل واصلها العراق هذا العام.