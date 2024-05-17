2024-05-17 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في بغداد. وقالت الهيئة في بيان، تلقته “إيشان”، إنه “بعملية نوعية ناجحة، نجحت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، في الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في العاصمة بغداد”. وأضاف البيان، أن “العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت […]

ظهرت المقالة في بغداد.. الإطاحة بإرهابي شارك بمؤتمر قتل الجندي سمير مراد في الكرمة أولاً على Eishan.