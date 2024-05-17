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في بغداد.. الإطاحة بإرهابي شارك بمؤتمر قتل الجندي سمير مراد في الكرمة

في بغداد.. الإطاحة بإرهابي شارك بمؤتمر قتل الجندي سمير مراد في الكرمة
في بغداد.. الإطاحة بإرهابي شارك بمؤتمر قتل الجندي سمير مراد في الكرمة
2024-05-17 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في بغداد. وقالت الهيئة في بيان، تلقته “إيشان”، إنه “بعملية نوعية ناجحة، نجحت مفارز معاونية الاستخبارات والمعلومات/ المديرية العامة للمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، في الإطاحة بقيادي إرهابي بارز في العاصمة بغداد”. وأضاف البيان، أن “العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت […]

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