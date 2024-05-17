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الحج البري عبر الأنبار.. طريقان لا ثالث لهما

الحج البري عبر الأنبار.. طريقان لا ثالث لهما
الحج البري عبر الأنبار.. طريقان لا ثالث لهما
2024-05-17 19:42:07 - المصدر: منصة إيشان

أوضحت مديرية مرور الأنبار، اليوم الجمعة، خريطة طريقين بريين في المحافظة ضمن طريق الحج البري، وفيما فصّلت إجراءاتها لتأمين الطريق، أعلنت إنهاء الحوادث المرورية على طريق هيت- البغدادي بنسبة 100 بالمئة. وقال مدير علاقات وإعلام مرور الأنبار، المقدم أحمد الجبوري، في حديث صحفي، إن “مديرية مرور الأنبار تعمل على تأمين طريق الحج البري ولديها طريقان: […]

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