اتحاد السلة العراقي يجدد للعميدي ويبعد 3 أعضاء مهمين خارج الأسوار

2024-05-17 20:12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتضن مقر اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الجمعة، الاجتماع الاستثنائي لطرح الثقه عن مجلس إدارة اتحاد السلة من قبل الهيئة العامة، بحضور 105 أعضاء هيئة عامة .

وقال حسين العميدي، رئيس الاتحاد العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الانتخابية أجريت اليوم بكل شفافية وديمقراطية وأمام الجميع، حيث انتخابات مكتملة الأركان القانونية والإدارية وبإشراف مباشر من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية".

وجرت الانتخابات بحضور 105 من أصل 109 أعضاء هيئة عامة، وتم التصويت من قبل 99 عضواً وسبعة منهم لم يدلوا بصوتهم، لتبدأ عملية العد والفرز والتي أسفرت عن فوز العميدي، برئاسة اتحاد السلة مجدداً.

وحصل حسين العميدي، على 76 صوتاً، بينما فاز النائب الأول كاوا فيصل بـ61 صوتاً، والنائب الثاني خالد نجم 60 صوتاً، ومحمد صالح 59 صوتاً، وسدير محمد 63 صوتاً، بلال مولود 64 صوتاً، وفيصل غازي 58 صوتاً.

يذكر أن النصاب القانوني هو نصف زائد واحد، وبهذا يعتبر مهند عبد الستار 43 صوتاً وفائز عدنان 46 صوتاً ووسن حنون 44 صوتاً، خارج أسوار الاتحاد، لعدم تحقيقهم النصاب القانوني.