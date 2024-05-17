ارهابي خطير ومقرب من القريشي.. اعتقال "سقراط" في كردستان

2024-05-17 20:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان "الاسايش"، اليوم الجمعة (17 آيار 2024)، القبض على الإرهابي الخطير سقراط خليل والمعروف باسم "عبدالله تفخيـخ"، والذي كان مقرباً من زعيم داعــش الأسبق.

وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "الأجهزة التابعة لمجلس أمن إقليم كردستان اعتقلت الإرهابي البارز سقراط خليل إسماعيل حمود الحمدوني والملقب بـ(عبدالله تفخيخ)، والذي انضم لداعش الإرهابي عام 2013 وعمل في قسم التفخيخ وكان له دور كبير في احتلال مدينة الموصل في حزيران 2014 من قبل داعش الإرهابي".

وأضاف: "الإرهابي المذكور مسجل في سجلات داعش باسم أسامة خليل إسماعيل حمود الحمدوني وكان يحمل العديد من الرتب بصفة أمير وعمل في قسم التفخيخ في ولاية الموصل بتنظيم داعش".

وتابع: "بقي الإرهابي في مدينة الموصل حتى 2017 وشارك في كل معارك داعش خلال تحرير المدينة من التنظيم، وفي نفس العام انتقل إلى سوريا وهناك كُلف بالعديد من المهام الأمنية من قبل حاج عبدالله (أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، خليفة داعش الأسبق)".

ومضى بالقول: "في عام 2018 وبناء على أوامر خليفة داعش آنذاك عاد إلى الموصل بجواز سفر مزور باسم "عمار حازم محمد" وأخرج 5 ملايين دولار من أموال التنظيم من المدينة القديمة في الموصل وسلّمها لقيادات داعش".