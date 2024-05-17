عقوبتها الإعدام.. صدور مذكرة قبض بحق مدير شرطة عراقي بتهمة التخابر مع جهات خارجية

2024-05-17 21:06:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الجمعة، بصدور مذكرة قبض بحق مدير شرطة قضاء الزبير بتهمة التخابر مع جهات خارجية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "المذكرة صدرت من قاضي محكمة التحقيق في العاصمة بغداد".

ولفت المصدر الى ان "امر القبض صدر استنادا لاحكام المادة 160 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وتنص المادة العقابية على الآتي: "يعاقب بالإعدام كل من ساعد العدو على دخول البلاد أو على تقدمه فيها باثارة الفتن في صفوف الشعب او اضعاف الروح المعنوية للقوات المسلحة أو بتحريض افرادها على الانضمام الى العدو او الاستسلام له او زعزعة اخلاصهم للبلاد او ثقتهم في الدفاع عنها، وكذلك كل من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو".