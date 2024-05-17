وزير التعليم: العراق يوفر بيئة إيجابية لاستقطاب الطلبة الدوليين

2024-05-17 21:12:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الجمعة، أن العراق يوفر بيئة إيجابية لاستقطاب الطلبة الدوليين من خلال مبادرة ادرس في العراق.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ناقش مع رئيس هيئة المنح التركية عبد الله إرن، تطوير البرامج الدراسية المتبادلة وتمكين الطلبة العراقيين من التخصصات ذات الصلة المباشرة بالتنمية المستدامة".وأكد العبودي في اجتماع مشترك، "أهمية التنسيق العلمي والأكاديمي والعلاقات الثقافية بين الجامعات العراقية والتركية وتطوير برامج المنح الدراسية المتبادلة في ضوء سياقات التفاهم المعتمدة لدى الجانبين"، مشيرا إلى، أن "العراق يوفر بيئة إيجابية لاستقطاب الطلبة الدوليين من خلال مبادرة ادرس في العراق".بدوره، أعرب إرن عن "شكره لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي على الاهتمام المباشر بتطوير التعاون الثقافي والعلمي والأكاديمي بين البلدين".