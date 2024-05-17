2024-05-17 21:42:08 - المصدر: منصة إيشان

ناشد عدد من الموظفين العراقيين العاملين ضمن شركة “بزنس انتل” المختصة بحماية أمن مطار بغداد الدولي، للمطالبة برواتبهم. ويقول العاملون في الشركة، في مناشدة عبر منصة “إيشان”، إنهم “لم يستلموا حتى الآن مستحقاتهم المالية من قبل الشركة، رغم مرور أيام على موعد إطلاق رواتبهم”. وأشاروا إلى أن “نحو 1000 أسرة عراقية، مرتبط مصيرها بيد شخص […]

ظهرت المقالة عناصر أمن مطار بغداد “بلا رواتب”.. الحكومة تترك أفغانياً يتحكم بمصير ألف أسرة عراقية أولاً على Eishan.