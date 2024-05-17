2024-05-17 21:42:08 - المصدر: منصة إيشان

“ استبق عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة البرلمان، محمود المشهداني، اليوم الجمعة، جلسة غدا السبت بدعوة وجهها إلى القوى السياسية للتصويت بعيداً عن المزايدات السياسية. وقال المشهداني في بيان ورد لمنصة “إيشان”: “قادةُ البلد وربّان سفينتها، قادة القوى السياسية، ممثلو الشعب في السلطة التشريعية، أعضاء مجلس النواب العراقي بعد ساعات ستكونون أمام مسؤولية تاريخية عند […]

ظهرت المقالة السبت السني”.. المشهداني يستبق جلسة الغد بدعوة إلى قادة العراق وربان سفينته: أمامكم مسؤولية تاريخية أولاً على Eishan.