2024-05-17 21:42:08 - المصدر: منصة إيشان

قال زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن المطالبة بعطلة عيد الغدير تعد درءاً للطائفية، فيما أشار إلى أن من يقف أمام تشريعها سيواجه محمداً وعلياً. وذكر الصدر في مؤتمر صحفي تابعته منصة “إيشان”، أن “بعد اكمال الصيام في رمضان يأتي عيد الفطر وبعد اتمام الحج يأتي عيد الاضحى، والله سبحانه وتعالى في […]

ظهرت المقالة الصدر: عطلة عيد الغدير درءٌ للطائفية.. الرافضون سيواجهون محمداً وعلياً أولاً على Eishan.