بمشاركة عربية وأجنبية.. انطلاق بطولة العالم لبناء الأجسام في السليمانية (صور)

2024-05-17 22:12:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الجمعة، في السليمانية بطولة العالم مستر يونيفرس العراق لبناء الأجسام بمشاركة عربية واجنبية. وحضر الفعاليات نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي والمصري للعبة الدكتور عادل فهمي.

وقال الأردني طارق خليل ممثل الاتحاد الدولي للعبة ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة MR.UNIVERSE لوكالة شفق نيوز إن "البطولة بدأت اليوم بمشاركة 300 لاعب من 21 دولة عربية وأجنبية من اسبانيا ومقدونيا وايران والسعودية و الإمارات والكويت والبحرين ومصر وفلسطين، الذي تكفل رئيس الاتحاد العراقي نفقت الفريق الفلسطيني خلال مشاركته في البطولة".

وأضاف أن "يوم أمس شهد اجتماع المؤتمر الفني لبطولة مستر يونيفرس العراق الدولية والذي تميز بحضور الدكتور عادل فهيم نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي والإفريقي والمصري وبحضور عدد من السادة رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والاسيوية وبمشاركة مشرفة من الأشقاء العرب وأبناء القارة الاسيوية".

وفي حديثه اثناء المؤتمر اعرب الدكتور فائز عبد الحسن رئيس الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن سعادته باقامة هذه البطولة التي غابت عن العراق 52 عاماً".

وأشار إلى أن "اليوم شهدت بداية المنافسات التي انقسمت إلى ستة فئات وتستمر ليوم غد السبت بمشاركة 21 حكم دولي من دول اجنبية وعربية".

وبين ان "البطولة اقيمت من قبل الاتحاد الدولي للعبة وبالتنسيق مع الاتحاد العراقي والمؤسسات ذات العلاقة في محافظة السليمانية"، مشيرا الى "أهمية حجم التنسيق والتعاون الذي قدمت المؤسسات ذات العلاقة وجامعة السليمانية خلال البطولة".

وأعرب عن أمله أن "يحصل الفريق العراقي مراكز متقدمة في هذه البطولة خصوصا ان العراق تسيد خلال السنوات الأربعة الاخير البطولات الآسيوية والعالمية".