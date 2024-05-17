2024-05-17 22:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في كركوك وميسان.وقال بيان للقيادة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد أمني متميز ، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (4/إرهاب)في قرية (العيصلانة) بناحية الرياض ضمن قاطع عمليات كركوك ،كما ألقت قوة من اللواء الحادي عشر في الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري القبض على متهم مطلوب بقضايا الإرهاب في منطقة (حي العامل) بمحافظة ميسان".وأضاف البيان، أنه"تم إحالتهما أصوليا إلى الجهات المختصة".