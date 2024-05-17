معهد بريطاني: المالكي نجح "بتفتيت" البيت السياسي السني عبر المشهداني

2024-05-17 22:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ترجمة

كشف مركز كاثم هاوس البريطاني للدراسات السياسية، اليوم الجمعة، (17 ايار 2024)، عن معلومات جديدة حول الخلافات السياسية داخل البيت السياسي السني،" مؤكدا ان "رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي كان له دور في "تفتيت" البيت السني.

وقال المركز عبر متحدثه ريناد منصور بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان "تدخلات من المالكي استغلت الخلافات السياسية السنية".

وأشار المعهد الى ان المالكي يحاول الدفع بمنصب رئيس البرلمان نحو محمود المشهداني، الذي وصفه منصور بانه "مقرب" من المالكي على عكس المرشحين الاخرين شعلان الكريم وسالم العيساوي".

وأوضح، ان "المشهداني بات الأقرب الان للحصول على المنصب نتيجة لاستمرار الخلافات الداخلية ودعم المالكي المباشر له لتوليه المنصب".

يشار الى ان مجلس النواب من المقرر ان يعقد غداً السبت جلسته الاعتيادية ويتضمن جدول اعمالها انتخاب رئيس جديد للمجلس.

ويكاد ينحصر الترشيح للمنصب بين محمود المشهداني رئيس البرلمان الأسبق، والنائب سالم العيساوي الذي حاز على ثاني اعلى الاصوات خلال الجولة الأولى بانتخابات رئاسة البرلمان.

وفي تطور لافت دعا الاطار التنسيقي عقب اجتماعه الطارئ أمس الخميس النواب الى تحمل مسؤوليتهم والحضور الحاشد لحسم "الاستحقاق الوطني المهم" في انتخاب رئيس مجلس النواب غداً.